أحداث كروية مثيرة في عام 2018 لن ننساها

هذا العام كان مليئاً بالمفاجآت والبطولات الكبيرة والمواجهات النارية أيضاً، بالإضافة إلى أننا شاهدنا بعض التغييرات التي اعتدنا عليها دوماً في كرة القدم، وأسفر عن ذلك أحداث لا يمكن نسيانها:

ريمونتادا روما التاريخية على برشلونة

بعد أن حقق برشلونة الفوز برباعية نظيفة على روما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعد أحد يكترث للقاء العودة بين الطرفين، لأن البلوغرانا حسموا التأهل بنظر الجميع، وكانت الأضواء جميعها مسلطة على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تلعب في نفس التوقيت، لكن ذئاب العاصمة صنعوا “ريمونتادا تاريخية”، وأجبروا الجميع على ترك مشاهدة القمة الإنجليزية ومتابعة النصف ساعة الأخيرة من مباراتهم التاريخية أمام النادي الكتالوني.

استقالة زين الدين زيدان

في 31 من شهر ماي الماضي، و بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بأيام، طلب زين الدين زيدان عقد مؤتمر صحفي، ولم يكن يعرف أحد ما الذي يريد المدرب الفرنسي الإعلان عنه، لكن جاءت المفاجأة الصادمة للجماهير ريال مدريد ولعشاق كرة القدم بشكل عام عندما أعلن رحيله عن النادي الملكي.

تقنية الفيديو ” الفار ”

في عام 2018، اقتحمت تقنية الفيديو “الفار” معظم البطولات القوية، وبدأت الجماهير تتقبلها بعد أن كان هناك مخاوف عديدة منها، فرغم أنها كانت تطبق في الدوري الإيطالي منذ العام الماضي، إلا أن تطبيقها في كأس العالم 2018، وفي الدوري الإسباني جعلها مألوفة بشكل أكبر للجميع.

منتخب كرواتيا.. المفاجأة

في الوقت الذي كانت الترشيحات تصب في مصلحة ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل وإنجلترا، فاجأنا المنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش بوصوله إلى المباراة النهائية من كأس العالم 2018، ورغم خسارته اللقب لمصلحة فرنسا، إلا أن تحقيقه هذا الإنجاز بإمكانيات محدودة مقارنة بباقي المنتخبات القوية، سيبقى مخلداً في التاريخ وسيتذكره الجميع في النسخ القادمة، وسيكون إلهاماً لمنتخبات أخرى لتكرار ما فعله الكرواتيون في مونديال روسيا.

إنهاء هيمنة رونالدو وميسي

رغم أن الكثيرين شككوا بأحقية الجوائز التي حصل عليها لوكا مودريتش في عام 2018، وبالأخص جائزة الكرة الذهبية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنه أنهى هيمنة “كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي” التي امتدت لعشرة سنوات، وبداية حقبة جديدة في كرة القدم تفتح أبوابها لجميع اللاعبين كي ينافسوا بشكل حقيقي على الجوائز الفردية.

إقالة جوزي مورينيو

رغم أن المدرب البرتغالي، جوزي مورينيو، تعرض للإقالة في أكثر من مناسبة خلال مسيرته، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، فنشعر أن الرجل الأول على “المان يونايتد” سابقا فقد هيبته في الملاعب، كما أن القرار كان مفاجئاً ولم يكن يتوقع أحد أن يصدر في ذاك التوقيت.

رحيل كرستيانو رونالدو

أبرز التغييرات التاريخية التي حدثت في الفريق خلال عام 2018، رحيل أفضل لاعب في تاريخ النادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والانتقال إلى جوفنتوس بصفقة تجاوزت حاجز 100 مليون أورو، ورغم أن جميع الصحف كانت تتوقع هذه الصفقة، إلا أن الإعلان الرسمي صدم جماهير الريال التي كانت تعتقد أن ما يدور حول مستقبل الدون مجرد شائعات صحفية معتادين عليها، ولم يدركوا أن الأمر مختلف هذه المرة إلا بعد أن رأوا الناديين يعلنان عن الصفقة بشكل رسمي.

نهائي السوبر كلاسيكو

مواجهة بوكا جونيورز- ريفير بليت، أخذت ضجة إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة، وتفوقت على مباريات كبرى في أوروبا ولأندية أقوى.

ما جعل هذه المباراة تحظى بمتابعة تاريخية، أنها جمعت فريقين يحملان عداوة لبعضهما البعض منذ عقود من الزمن، وفي نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس التي تعادل دوري الأبطال في أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى أحداث الشغب التي حصلت قبل مباراة العودة، والتأجيلات العديدة، مما تسبب في النهاية لنقلها إلى القارة العجوز وإقامتها في ملعب سانتياغو برنابيو، وهذا جعل للمباراة أهمية مضاعفة وأصبحت حديث العالم أجمع.

ياسين.س