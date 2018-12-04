أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن إقالة المدرب إدواردو بيريزو من منصبه وتعيين غايزكا غاريتانو بدلاً منه.

وقال البيان الرسمي : ” أتلتيك بلباو قرر إنهاء عقد مدربه إدواردو بيريزو ، ابتداءً من يوم الأربعاء 5 ديسمبر سيكون غايزكا غاريتانو مسؤولاً عن الفريق الأول ، إدارة النادي تشكر المدرب السابق على عمله”.

وجاءت إقالة إدواردو بيريزو من تدريب أتلتيك بلباو إثر الهزيمة التي تعرض لها أسود الباسك أمام ليفانتي بنتيجة (3-0) أمس الاثنين في ختام الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ياسين.س