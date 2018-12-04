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أتلتيك بلباو يقيل بيريزو من منصبه ويعين مدربا جديدا

عقب الخسارة المدوية أمام ليفانتي:
أتلتيك بلباو يقيل بيريزو من منصبه ويعين مدربا جديدا

Yacine Soudani 4 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 76 زيارة

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن إقالة المدرب إدواردو بيريزو من منصبه وتعيين غايزكا غاريتانو بدلاً منه.

وقال البيان الرسمي : ” أتلتيك بلباو قرر إنهاء عقد مدربه إدواردو بيريزو ، ابتداءً من يوم الأربعاء 5 ديسمبر سيكون غايزكا غاريتانو مسؤولاً عن الفريق الأول ، إدارة النادي تشكر المدرب السابق على عمله”.

وجاءت إقالة إدواردو بيريزو من تدريب أتلتيك بلباو إثر الهزيمة التي تعرض لها أسود الباسك أمام ليفانتي بنتيجة (3-0) أمس الاثنين في ختام الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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