قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن سيسك فابريغاس مرشح للعودة مجدداً إلى الدوري الإسباني بسبب خبرته الكبيرة في وسط الميدان من جهة، وسعره المعقول من جهة أخرى.
ومع ذلك ، فإن أتلتيكو مدريد سيواجه منافسة صعبة من بعض الأندية وخصوصاً الإيطالية للظفر بخدمات لاعب برشلونة السابق ، حيث دخل نادي ميلان منذ أسابيع في مفاوضات جادة لضم فابريغاس.
وينتهي عقد لاعب خط الوسط الإسباني في نهاية هذا الموسم وتحديداً مع صيف 2019 ، وقد أثار أبدت العديد من الأندية رغبتها بالحصول على خدماته في السوق الشتوية في يناير القادم.
ياسين.س