اللاعب قد يعود إلى الليغا: أتلتيكو مدريد يصوب أنظاره على فابريغاس

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن سيسك فابريغاس مرشح للعودة مجدداً إلى الدوري الإسباني بسبب خبرته الكبيرة في وسط الميدان من جهة، وسعره المعقول من جهة أخرى.

ومع ذلك ، فإن أتلتيكو مدريد سيواجه منافسة صعبة من بعض الأندية وخصوصاً الإيطالية للظفر بخدمات لاعب برشلونة السابق ، حيث دخل نادي ميلان منذ أسابيع في مفاوضات جادة لضم فابريغاس.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط الإسباني في نهاية هذا الموسم وتحديداً مع صيف 2019 ، وقد أثار أبدت العديد من الأندية رغبتها بالحصول على خدماته في السوق الشتوية في يناير القادم.

ياسين.س