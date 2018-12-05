الأربعاء , ديسمبر 5 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / اللاعب قد يعود إلى الليغا:
أتلتيكو مدريد يصوب أنظاره على فابريغاس

اللاعب قد يعود إلى الليغا:
أتلتيكو مدريد يصوب أنظاره على فابريغاس

Yacine Soudani 5 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 54 زيارة

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن سيسك فابريغاس مرشح للعودة مجدداً إلى الدوري الإسباني بسبب خبرته الكبيرة في وسط الميدان من جهة، وسعره المعقول من جهة أخرى.

ومع ذلك ، فإن أتلتيكو مدريد سيواجه منافسة صعبة من بعض الأندية وخصوصاً الإيطالية للظفر بخدمات لاعب برشلونة السابق ، حيث دخل نادي ميلان منذ أسابيع في مفاوضات جادة لضم فابريغاس.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط الإسباني في نهاية هذا الموسم وتحديداً مع صيف 2019 ، وقد أثار أبدت العديد من الأندية رغبتها بالحصول على خدماته في السوق الشتوية في يناير القادم.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

“ميركاتو”.. بوخنشوش ينضم لـ”الموب” رفقة حمّار وبلعربي لـ”سوسطارة”

              تسارعت في الساعات القليلة الماضية، وتيرة الأخبار الخاصة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super