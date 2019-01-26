دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، سباق التعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي، مدافع نادي ريال بيتيس، وذلك تحسبا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم بذلك لعديد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الجزائري، وأبرزها نادي آرسنال الإنجليزي، فيما تسعى إدارة ناديه الأندلسي من أجل تمديد عقده للاستفادة من الصفقة ماليا. وبحسب ما ذكره، موقع “إستاديو ديبورتيفو” القريب من النادي الأندلسي، فإنّ مدافع “الخضر” أضحى هدفا رئيسيا للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يسعى جاهدا لضمه في نهاية الموسم الجاري، من أجل تعويض رحيل ركيزتين أساسيتين ويتعلق الأمر بـلوكاس هيرنانديز القريب من بايرن ميونيخ، ودييغو غودين الذي يتواجد في نهاية عقده مع نادي العاصمة الإسبانية، حيث يعتبر ماندي أحسن خيار بالنسبة للأتليتيكو في الوقت الراهن في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه هذا الموسم جعله من بين أبرز اللاعبين في “الليغا”، واضاف ذات المصادر، أنّ إدارة بيتيس تدرس فكرة تمديد عقد الدولي الجزائري، من أجل رفع عقده الجزائي إلى 40 مليون أورو بدل 30 مليون أورو الذي ينص عليه العقد الحالي، حيث يسعى الأندلسيون لتحصين نجم “الخضر” من جهة، والاستفادة قدر الإمكان في حال رحيله عن أسوار بيتيس. ومن جانب آخر، يسعى نادي آرسنال الإنجليزي جاهدا لحسم صفقة عيسى ماندي قبل نهاية شهر جانفي الجاري، خاصة في ظل الأنباء السيئة التي تلقاها الطاقم الفني لـ “الغنرز” بخصوص إصابة هيكتور بيليرين الذي سيغيب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وكشف أوناي إيمري في تصريحاته الأخير للصحافة الإنجليزية أنّه آرسنال يواصل العمل من أجل حسم قائمة المستقدمين قبل نهاية الميركاتو الشتوي، دون ذكر ماندي بالاسم وقال في هذا الصدد “يواصل نادي آرسنال العمل على ضم الوافدين الجدد، الأمر صعب كما تعلمون، لكنني أعمل مع لاعبي وأعتقد أننا بحاجة إلى لاعبين جدد لمساعدتنا بعد إصابة هولدينغ وبيليرين”. جدير بالذكر، أنّ عيسى ماندي يربتط بعقد مع ريال بيتيس إلى غاية 2021، مع بند ينص على دفع 30 مليون أورو مقابل فسخ عقده الجزائي.