دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس،إلى الابتعاد عن الاشتراكية لأنها فشلت في كل بلدان العالم بدون إستثناء و الجزائر لم تكن الاستثناء على حد تعبيره، وإعتبر أن الأزمة الاقتصادية في البلاد هي نتيجة التسيير البروقراطيي و الاشتراكية، وقال إنه لا بد من دخول إقتصاد السوق وإرجاع القيمة للعمل و طالب باللامركزية في الإدارة.

وتحدث بن يونس مطولا ،أمس خلال تجمع شعبي له بولاية عنابة، عن الوضع الاقتصادي و السياسي العام في البلاد،و قال إنه رغم الأزمة المالية التي تضرب البلاد إلا الحكومة حافظت على الدعم الاجتماعي، كما تطرق إلى التمويل غير التقليدي ،و إعتبره الحل الوحيد الذي وجدته الحكومة ،و إنتقد المعارضة لمهاجمتها لحل التمويل غير التقليدي و تحداها بان تقدم بديلا أن كان لديها.

هذا ودعا الولاة إلى عدم التدخل في صلاحيات رؤساء البلديات، و قال بن إنه ليس من المعقول أن يتحكم الوالي في رئيس البلدية ، و يجب منح لكل مسؤول صلاحياته، ودعا إلى تطبيق مبدأ “الرئيس القاضي الأول في البلاد” على رئيس البلدية بان يصبح القاضي الأول الفعلي في بلديته لتمكينه من القيام بالتزاماته و الوفاء بوعوده لمن صوت له،.

من جهة أخرى طالب باحترام الإدارة وقال إنه في بعض الأحيان يكون تدخلها صائب عندما يستغل رؤساء البلديات مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح عائلاتهم على حساب مصالح المواطنين، ودافع على مرشحي حزبه حيث قال أنهم ليسوا من هذه الفئة، وهمهم خدمة الشعب.

جميلة رزاقي