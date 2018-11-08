الكاتب عيسى ماروك يتحدث عن اتحاد الكتاب الجزائريين: أبينا إلا أن يكون الاتحاد حاضرا في صالون للكتاب لنجدد اللقاء مع المبدعين والقراء

تتوالى مشاركات اتحاد الكتاب الجزائريين في فعاليات المعرض الدولي للكتاب هذه التظاهرة الثقافية الهامة التي تشد إليها الأنظار ويحج إليها المثقفين من كل حدب وصوب وأصبحت المشاركة تقليدا سنويا ينتظره منتسبو الاتحاد خاصة والمثقفين عامة، حسب مسؤول الاعلام عيسى ماروك في تصريح لــ “الجزائر”.

ويعد جناح الاتحاد واجهة للأدب الجزائري بمختلف أنواعه شعرا وسردا ونقدا ولمختلف الأجيال وباللغتين العربية والفرنسية.

وإن لم نسجل عناوين جديدة كثيرة نظرا للظروف التي يمر بها الاتحاد نتيجة غياب الدعم ونقص الموارد المالية إلا أن تنوع المنشورات وثرائها غطى على ذلك خاصة لدارسي الأدب الجزائري من طلبة وأساتذة جامعيين.

ومن الأسماء المبرمجة للمرور على منصة التوقيع بالجناح نذكر الشاعر عزوز عقيل والدكتور عيسى ماروك والشاعرة رحمة بن مدربل والشاعر بوطي محمد والدكتورة وردة خيلية ومن تونس الأديب محسن بن هنية

*** عيسى ماروك يوقع كتابه “سيميائية العنوان”

شهد جناح اتحاد الكتاب الجزائريين بالمعرض الدولي للكتاب “سيلا 2018″ توقيع الشاعر والأكاديمي عيسى ماروك لكتابه الموسوم بـ” سميائية العنوان – دراسة في شعر إبراهيم موسى النحاس” ويتناول الكتاب أعمال الشاعر المصري ابراهيم موسى النحاس بالدراسة والتحليل وركز على العتبات كتوجه نقدي يعتمد السيميائية منهجا لسبر أغوار الشعر وركز على العنوان بصفة خاصة لأنه العتبة التي نجل النص من خلالها وهو بطاقته التعريفية التي تقدمه للقارئ، ولعل الميزة التي ميزت هذه الدراسة الصادرة عن مؤسسة أروقة للنشر والترجمة بالقاهرة هو وقوفها مطولا عند المقولة النقدية ” العنوان الموسع” أو ما يصطلح عليه بالنص/العنوان، فالشاعر لما يختار عنوان إحدى القصائد ليضعه على الغلاف لا يريد بذلك مجرد جملة تزيين غلاف الديوان بل هو ترشيح للقصيدة ككل واختيارها عنوانا للمجموعة بما لها من علائق نصية مع باقي القصائد ولأنها محور العمل ككل.

صبرينة ك