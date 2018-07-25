أنطلقت أمس الأبواب المفتوحة على الجامعة عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي خصصت للتسجيلات الأولية وتوجيه الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا 2018 ومساعدتهم على إختيار التخصص الذي يلائمهم.

وأكد رئيس جامعة الجزائر3 رابح شريط ، أن الجامعة التي يشرف عليها سخرت إمكانيات مادية معتبرة لاستقبال الناجحين لتوجيههم بغرض إجراء تسجيلاتهم الأولية بمساعدة أساتذة مختصين في البيداغوجيا،وستنطلق التسجيلات الجامعية الأولية من الـ 26 إلى غاية الـ 28 جويلية الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ 16 سبتمبر.

كما سيتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 إلى الـ 30 جويلية، حيث سيستفيد الطلبة الجدد خلال هذه الفترة من فرصة تعديل بطاقة رغباتهم السابقة ليتم توجيههم حسب بطاقة الرغبات الثانية على أن يكون الإعلان عن نتائج التوجيهات يوم الـ 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ 31 جويلية و الـ 07 أوت القادم .

رزاقي.جميلة