نظمت امس الأحد على مستوى حديقة التجارب بالحامة (الجزائر العاصمة) أبوابا مفتوحة حول الاقتصاد في الماء من أجل تحسيس المواطنين وخاصة الشباب بأهمية الاقتصاد في الماء، حسبما تم معاينته بعين المكان.

وتهدف هذه الأيام التي نظمتها وكالة الحوض الهيدروغرافي للعاصمة حضنة- صومام التابعة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (30 و 31 يوليو) إلى توعية الجيل الشاب وخاصة الأطفال بأهمية الاقتصاد في الماء والمحافظة على المحيط، حسبما أكدته للصحافة صبرينة عدة رئيسة قسم الاتصال بوكالة حضنة صومام.

وأضافت المسؤولة أنه سيتم تخصيص برنامج بيداغوجي يقدمه خبراء في التنشيط موجه للأطفال، حيث سيحتكون بمختلف الالعاب التربوية الداعية إلى الاقتصاد في الماء إضافة إلى انجاز رسومات حول نفس الموضوع.

كما أوضحت ذات المتحدثة ان وكالة الحوض الهيدروغرافي للعاصمة حضنة- صومام تسعى كذلك عبر هذه الأيام إلى إعلام المواطنين وتوعيتهم بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الفاعلون في مجال الموارد المائية والتطهير من اجل حماية هذه المادة الفريدة التي تعد منبعا للحياة.

ق.و