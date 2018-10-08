نظمت صباح الأمس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، تجمع سلمي بمقر التنسيقية بالعاصمة مؤكدين موقفهم الرافض والمطلق لسياسة أصوات الضغط المهللة والمرحبة بعودة الحركى والأقدام السوداء إلى أرض الوطن مع أن الحركى حسب التنسيقية فئة خائنة للوطن والأقدام السوداء جماعة إحتلت خيرات البلاد والعباد.

وحسب بيان الوقفة الذي تلاه خالد بونجة أكد أن هذه الوقفة رسالة لسلطات العليا في البلاد لنقول كفى تلاعب بوصية المجاهدين ،وأكد في كلمته أن وقائع اللقاء جاءت بعد الرفض الحاصل بعدم تجسيد رفع حضر التجميد الاداري القائم بحق نشاط التنسيقية مناشدا وزارة الداخلية لحل المشكل والذي أكد بونجمة انه صار مؤجلا إلى أجل غير مسمى من قبل مديرية مكتب الحريات الجمعوية بوزارة الداخلية وذلك جراء سياسة الرفض والتعنت الناجم عن عدم الاخذ بحق مطالب التنسيقية المشروعة.

كما طالب بونجمة حسب ملخص محضر البيان الختامي للأشغال التجمع السلمي لمكاتب ولايات الوطن والمقدرة بـ 46 ولاية المطالبة بإلغاء اللغة الفرنسية كلغة ثانية لتحل محلها اللغة الانجليزية لان اللغة الفرنسية حسب بوحجة يراد إعادة إحيائها من جديد ولها مخاطر متواصلة على مستقبل الاجيال القادمة.

رزاقي.جميلة