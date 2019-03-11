أعلن المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي عن تضامنه لانتفاضة المحامين والقضاة أمس على مستوى الوطن تعبيرا عن رفضهم “للعهدة الخامسة” وما أسماه بسياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الأطراف فرضها متجاوزين بذلك للإرادة الشعبية معلنا في السياق ذاته تضامنه مع مطالبهم ومطالب الشعب.

وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية ” الفايسوك” أمس :”بعد انتفاضة المحامين على مستوى الوطن ضد العهدة الخامسة وضد النظام ومن أجل دولة القانون ها هم القضاة ينتفضون في بجاية وعنابة وقالمة والطارف بمساعدة المحامين من أجل تعدد نقابات القضاة وضد التعليمات الوزارية وتسيير السلطة التنفيذية للعدالة ومن أجل استقلال القضاء.”

ولم يتوقف مقران العربي عند التعبير عن تضامنه ومساندته لاحتجاج القضاة والمحامين بل تجاوزها للرد على تصريحات المسؤول الأول على قطاع العدالة الطيب لوح والذي دعا أمس القضاة لإلتزام الحياد وقال إن استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات بحيث حذر آيت العربي وزارة العدل من إتخاذ أي قرار تجاه هذه الفئة و ذكر :”إنني أساند هؤلاء القضاة في مطالبهم وانضمامهم إلى الشعب وأحذر وزارة العدل من اتخاذ أي قرار ضدهم ومهما كان فالمحامون معهم والشعب معهم.

ومن جهته اعتبر المحامي بوجمعة غشير انتفاضة المحامين و القضاة وانضمامهم إلى الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة وخروجهم إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرّرة الشهر المقبل في حال شارك فيها عبد العزيز بوتفليقة بالسابقة في تاريخ البلاد سابقة في تاريخ البلاد وسلك القضاة ومنعرج حاسم سيعزز الحراك الشعبي بانتماء كافة فئات المجتمع.

زينب بن عزوز