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آليات جديدة لبيع المركبات في صالون السيارات

توازيا مع عودته الرسمية للنشاط خلال شهر أفريل المقبل:
آليات جديدة لبيع المركبات في صالون السيارات

islam kaab 11 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 89 زيارة

يعود صالون السيارات للنشاط رسميا خلال شهر أفريل المقبل، بعد أن علق وكلاء السيارات هذه التظاهرة لمدة سنتين، إثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة للتعامل مع ملف السيارات والذي كانت بدايته فرض نظام الحصص ورخصة الاستيراد محدودة الآجال، قبل التعليق النهائي لعمليات استيراد السيارات ودخول عدد من المصانع الجزائرية مرحلة التصنيع وفق دفتر الشروط الذي وضعته وزارة الصناعة.
وحسب المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” الطيب زيتوني، فصالون السيارات سيسجل طبعة جديدة في شهر أفريل المقبل بناءا على طلب وجهه العديد من وكلاء تركيب السيارات بالجزائر، الذين قطعوا أشواطا لابأس بها في مجال تركيب مختلف العلامات ،وهو الأمر الذي أدى بأصحاب المصانع الى تنظيم معرض السيارات الجارية فعاليته بوهران هذه الأيام.وحسب زيتوني فقبل إنطلاق الصالون تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير مراجعة الصيغة المعتمدة في عمليات بيع السيارات في الصالون الذي كان يعرف فوضى في عمليات البحث.
زيتوني وفي تصريحات سابقة أكد على ضرورة إعطاء الصالون صيغة مهنية تخضع لعدة شروط سواءً كانت في طريقة البيع أو التخفيض، الأشياء التي تعرض والتي لا تعرض، وغيرها من الأمور سيتم الإتفاق عليها ضمن دفتر شروط جديد سيتم عرضه قبيل صالون السيارات القادم .
عمر ح

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