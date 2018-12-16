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آفريل آخر أجل للتسجيل في السجل التجاري الإلكتروني

وزير التجارة شدد على عدم تمديد المهلة:
آفريل آخر أجل للتسجيل في السجل التجاري الإلكتروني

islam kaab 16 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 110 زيارة

أعلن أمس، وزير التجارة، سعيد جلاب، أن آخر أجل للتسجيل في السجل الإلكتروني التجاري سيكون شهر أفريل المقبل، وهو الموعد الذي لن يطرأ عليه أي تغيير مهما كانت الظروف.
وأضاف جلاب، في ندوة صحفية خلال افتتاح الصالون الدولي لتصدير المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بالجنوب في ولاية الوادي، أن عملية التسجيل تشهد تراجعا محسوسا هذه الفترة، داعيا المواطنين للانتباه للآجال المحددة قبل أن تفوتهم.
وأشار المتحدث إلى أن وزارته ستقوم بتحسيس المواطنين للإقتراب من مراكز التسجيل، من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهواتف، لإبلاغهم بالآجال التي برمجتها الوزارة فيما يخص استقبال الملفات.
عمر ح

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